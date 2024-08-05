«Нет похмелья, нет джетлага»: Артемий Лебедев поразил публику на первом Форуме креативных индустрий в Хабаровске

«У меня такого не бывает, никогда вообще, меня всегда прет, всегда штырит. Мне даже неловко про это рассказывать, потому что обычно принято страдать и испытывать мучения. Может просто у меня набор гормонов каких-то, которые поддерживают меня в эйфории. У меня нету депрессивного состояния. Может нечестно таким быть, но у меня нет похмелья и нет джетлага, я — сволочь и у меня нет творческих кризисов. Мне всегда бесконечно интересно все, что я делаю. Я к этому пришел механически, потому что любую задачу можно воспринимать как челендж, как вызов — а смогу ли я сейчас справиться. У меня часто и много воруют дизайн, и я вообще не переживаю за эту тему. Единственное, о чем я переживаю, смогу ли я завтра придумать дизайн, который своруют. А вот когда у меня перестанут воровать дизайн, тогда можно будет лавку закрывать», — поделился Артемий Лебедев, дизайнер.