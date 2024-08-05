«Нет похмелья, нет джетлага»: Артемий Лебедев поразил публику на первом Форуме креативных индустрий в Хабаровске

Представители 11 регионов Дальнего Востока собрались на Форуме креативных индустрий в Хабаровске. Мероприятие проходило с
ТВОРЧЕСКИЕ И ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ
Креативные площадки объединили молодых дальневосточных дизайнеров и предпринимателей, художников, ювелиров, представителей музейного дела, видеоискусства, рестораторов, разработчиков цифровых технологий и искусственного интеллекта. Всего семь одновременно работающих лекториев, где состоялись мастер-классы, конференции, панельные сессии. На первом этаже расположилась аллея брендов Дальнего Востока.
У КАЖДОГО СВОЯ ИГРА
На одной из площадок расположился шоукейс Всероссийского конкурса «Начни игру». За два года существования платформы, были разработаны более 100 игр. И с помощью этой платформы абсолютно бесплатно можно пройти путь от начинающего разработчика до опытного. Участники конкурса получают возможность найти инвестора, прокачать свои навыки. И начинать можно уже с 14 лет. В этом году на конкурсе в приоритете полезные игры, которые можно использовать в образовании, финансовой сфере, бизнесе. Эти игры несут не только развлекательную функцию, но также развивают и учат. Представители конкурса рассказали, что в Хабаровске игровое сообщество хорошо развито. И на Форуме креативных индустрий Хабаровск представили два молодых разработчика. Они прошли конкурс, по условиям которого нужно было создать игру всего за 72 часа. Ребята со своими командами с этой задачей справились.
«Я с детства увлекаюсь разработкой игр, в 16 лет сделал первую игру. Сейчас, спустя 8 лет, я решил сделать игровой продукт и найти единомышленников, с которыми было бы интересно обсудить детали. Наша игра про работника регистратуры в больнице. Она у нас и веселая и полезная. Мы пытаемся через нее просветить людей, рассказать о болезнях и симптоматике, существующих в реальной жизни. В этой игре к нам приходят пациенты и мы должны определить, чем болеет человек, в какое отделение отправить. А если он не болен и прикидывается — отправить его на выход. Чтобы сделать соответствующий жизни продукт нас консультировали реальные практикующие врачи. Мы хотим дальше участвовать с этой игрой в конкурсе», — рассказал редакции «КП» — Хабаровск" Денис Брилев, разработчик игр.
Международный конкурс проводили среди 199 игр. В итоге из них выбрали 15 наиболее полезных, красивых и интересных игр. Денис со своей командой вошел в топ-15 лучших.
«Очень хотелось выиграть, был такой заряд и очень большое удивление! В каком-то смысле я добился того, чего хотел и это очень круто. И попасть на форум — круто. Здесь общение с людьми, новые знакомства и контакты», — добавил Денис.
В предыдущие два сезона в конкурсе приняли участие 170 тысяч человек. На платформе можно изучить и получить развитие по таким современным направлениям, как: дизайн, гейм-дизайн, юнити-разработчик, геймификация.
«Я — СВОЛОЧЬ И У МЕНЯ НЕТ ТВОРЧЕСКИХ КРИЗИСОВ»
Известный российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев выступил при полном зале с часовой лекцией о современном дизайне. Гости форума с предвкушением ожидали этой части программы и еще в течение получаса Артемий отвечал на самые волнующие вопросы зрителей. Как предприниматель относится к применению искусственного интеллекта в дизайне? Хотелось бы создать проект идеального города? Есть ли тренды в дизайне упаковки продуктов питания? И конечно же про творческий кризис.
«У меня такого не бывает, никогда вообще, меня всегда прет, всегда штырит. Мне даже неловко про это рассказывать, потому что обычно принято страдать и испытывать мучения. Может просто у меня набор гормонов каких-то, которые поддерживают меня в эйфории. У меня нету депрессивного состояния. Может нечестно таким быть, но у меня нет похмелья и нет джетлага, я — сволочь и у меня нет творческих кризисов. Мне всегда бесконечно интересно все, что я делаю. Я к этому пришел механически, потому что любую задачу можно воспринимать как челендж, как вызов — а смогу ли я сейчас справиться. У меня часто и много воруют дизайн, и я вообще не переживаю за эту тему. Единственное, о чем я переживаю, смогу ли я завтра придумать дизайн, который своруют. А вот когда у меня перестанут воровать дизайн, тогда можно будет лавку закрывать», — поделился Артемий Лебедев, дизайнер.
СИЛА ЛИЧНОГО БРЕНДА
Как создать свое имя в дизайне, стать узнаваемым и что после этого будет, Артемий также поделился своим видением со зрителями, раскрыв и обратную сторону популярности.
«Мой план и совет очень простой — берите имя и фамилию и вперед. Все, что вы сделаете, будет под вашим брендом. При этом кажется, что это банально и просто, но к этому прикладывается одна неочевидная вещь — за косяки ты будешь отвечать своим именем. Были такие случаи, когда выпускался проект, который не очень нравился дизайнеру. И он спрашивал, можно ли его не указывать в титрах? Нет извини, чувак. Так принято с нашего первого дня — во всех наших 5000 проектах указаны авторы — менеджеры, верстальщики, дизайнеры, шрифтовики, копирайтеры, фотографы. Когда мы выпускаем печение, например, то на нем есть титры и можно прочитать, кто его верстал. И если ты плохо сделал свою работу, все будут покупать и видеть, что Пупкин плохо верстает печение. А если ты хорошо отработал, то будешь приходить домой и говорить: “Смотрите, печенье вкусное, а еще вот моя фамилия — это я делал”, — человеку будет приятно. В этом сила личного бренда», — рассказал Артемий.
«КАЖДЫЙ ФОРУМ В ХАБАРОВСКЕ — ПРАЗДНИК»
Форум креативных индустрий на протяжении трех дней гремел в Хабаровске и оставил у гостей мероприятия приятные впечатления.
«Не так много у нас происходит событий такого масштаба. Привлекло, что приехал Артемий Лебедев, было интересно послушать его вживую. А также посмотреть и познакомиться с дальневосточными предпринимателями. Встретить тех, кого ты уже знаешь, пообщаться, обменяться идеями. И просто каждый форум в Хабаровске — праздник. У нас их не так много проходит, поэтому нельзя пропускать ни одного. Понравилась и выставка, которая была на первом этаже. Пространство порадовало — наш старый Аэропорт теперь служит площадкой для проведения таких мероприятий. И особенно понравилось, что было одномоментно несколько площадок, работали спикеры и ты выбираешь наиболее интересную тему. Полезными были выступления предпринимателей из соседнего Владивостока, они делились своими наработками по работе с командой и видением бизнеса. Очень вкусная гастрономическая территория получилась. Было что выбрать, например, сырая рыба ауха с соусом, папоротник. Еще приятно порадовали кинопоказы: “Дух Байкала” и другие наши интересные фильмы», — Валерия Белорус, предприниматель из Хабаровска.