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Волгоградскую область накроют ливни с грозами 5 августа

Синоптики обещают волгоградцам ухудшение погодных условий в начале рабочей недели.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, 5 августа днем по области ожидаются кратковременные дожди, местами могу пройти сильные ливни с грозами. Ветер будет дуть с силой 8−13 м/с, местами порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха днем составит +23… +28 градусов, в отдельных районах — до +33.

Во вторник, 6 августа, ночью заметно похолодает, столбики термометров покажут +15… +20 градусов, а днем воздух прогреется до +26…+31 градуса. Однако день будет пасмурным и дождливым, местами пройдут сильные ливни, возможны грозы.

Похожая погода сохранится и в среду, 7 августа.

В самом областном центре 5 августа местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 6−11 м/с, днем усилится до 8−13 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит +31…+33 градуса, а ночью опустится до +18… +20 градусов.

Такая погода сохранится как минимум до середины недели.