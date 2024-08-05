Волгоградскую область накроют ливни с грозами 5 августа

Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, 5 августа днем по области ожидаются кратковременные дожди, местами могу пройти сильные ливни с грозами. Ветер будет дуть с силой 8−13 м/с, местами порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха днем составит +23… +28 градусов, в отдельных районах — до +33.