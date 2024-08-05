В Молдове первоклашек из Украины становится все больше — в этом году их около 200 учеников

В Главном управлении образования, молодежи и спорта (ГУОМС) сообщили, что 159 украинских детей будут учиться в муниципальных учебных заведениях с русским языком обучения, 31 ребенок зачислен в школы с украинским языком обучения, а семь человек выбрали школы с румынским языком обучения.
Большинство детей беженцев из Украины подали заявления на их зачисление в первый класс гимназии им. Тараса Шевченко в столичном секторе Рышкань. В этом учебном заведении идет капитальный ремонт. К 25 августа будут отремонтированы классы на первом этаже. Кроме того, будут проведены ремонтные работы в кабинете психолога и в медицинском кабинете для обеспечения надлежащей образовательной среды.
Администрация гимназии получила 50 заявлений от семей беженцев из Украины. В 2024—2025 учебном году дети беженцев будут учиться на украинском языке.
На данный момент подано 9772 заявления на зачисление в первый класс муниципальных учебных заведений.