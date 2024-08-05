В Молдове первоклашек из Украины становится все больше — в этом году их около 200 учеников

Большинство детей беженцев из Украины подали заявления на их зачисление в первый класс гимназии им. Тараса Шевченко в столичном секторе Рышкань. В этом учебном заведении идет капитальный ремонт. К 25 августа будут отремонтированы классы на первом этаже. Кроме того, будут проведены ремонтные работы в кабинете психолога и в медицинском кабинете для обеспечения надлежащей образовательной среды.