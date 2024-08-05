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Перед Крымским мостом стоят почти 1400 машин: своей очереди нужно ждать четыре часа

В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 1380 автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 9.00 понедельника, 5 августа, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 1380 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 1380 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около четырех часов. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта в настоящее время нет.

Очередь перед Крымским мостом стояла всю ночь. В полночь со стороны Кубани насчитывалось 700 машин. Далее количество начало незначительно уменьшаться, а с четырех утра — расти. К восьми утра на Кубани стояли 1350 авто. Очередей со стороны Керчи все это время не было.