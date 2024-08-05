Перед Крымским мостом стоят почти 1400 машин: своей очереди нужно ждать четыре часа

Очередь перед Крымским мостом стояла всю ночь. В полночь со стороны Кубани насчитывалось 700 машин. Далее количество начало незначительно уменьшаться, а с четырех утра — расти. К восьми утра на Кубани стояли 1350 авто. Очередей со стороны Керчи все это время не было.