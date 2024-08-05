«Сезонная недозагруженность»: сколько зарабатывают муниципальные парковки в Калининграде

С середины мая пять муниципальных парковок принесли в бюджет Калининграда около 800 тысяч рублей. Власти связывают невысокую загруженность стоянок с различными факторами, в том числе сезонностью.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, самая популярная платная стоянка находится на пересечении улицы Пролетарской и Озёрного проезда. По данным на 29 июля, количество парковочных сессий там составило 6814. Она принесла доход в размере 585,5 тысячи рублей.
На стоянке у дворца спорта «Янтарный» зафиксировали 1571 парковочную сессию (доход — 96,3 тысячи рублей), у Медового моста — 501 (102,4 тысячи рублей), рядом с Детской поликлиникой № 6 на Гайдара — 228 (5,6 тысячи рублей), на Согласия — 55 (три тысячи рублей).
По словам главы комитета Андрея Романова, на загруженность парковок влияют несколько факторов, в том числе сезон отпусков и малое количество обращений в поликлиники (на Сельме учреждение пока не работает). Кроме того, многие жители продолжают оставлять машины во дворах, а информация о преимуществах парковок — поминутный тариф, бесплатные 15 минут, право безвозмездного пользования для посетителей поликлиник — пока не получила широкого распространения среди населения.
В администрации Калининграда уверены, что полноценно оценить результаты работы парковок можно после трёх-пяти лет эксплуатации. Тем не менее, уже в сентябре планируют принять решение об изменении платы за пользование стоянок.
Кроме того, в 2024 году собираются открыть ещё шесть стоянок. Две из них располагаются на улице Железнодорожной рядом с Южным вокзалом, по одной — у Дома искусств на Ленинском проспекте, рядом с областным УГИБДД на Черняховского, на Юношеской и на Озерова.
Сейчас стоимость платных муниципальных парковок составляет 70 рублей в час. На стоянках предусмотрен только безналичный расчёт. Власти планировали ввести абонементы для жителей соседних домов.