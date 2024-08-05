«Сезонная недозагруженность»: сколько зарабатывают муниципальные парковки в Калининграде

Кроме того, в 2024 году собираются открыть ещё шесть стоянок. Две из них располагаются на улице Железнодорожной рядом с Южным вокзалом, по одной — у Дома искусств на Ленинском проспекте, рядом с областным УГИБДД на Черняховского, на Юношеской и на Озерова.