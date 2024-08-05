Петербуржцы перечислили самых недооцененных специалистов

Каждый десятый участник опроса считает, что квалифицированные рабочие заслуживают большего вознаграждения за свой труд. Однако стоит отметить, что подобные мнения могут быть связаны с существующими стереотипами, поскольку зарплаты рабочих в настоящее время растут быстрыми темпами из-за кадрового дефицита в строительстве и производстве.