С начала года клещи напали на 2103 жителей Волгоградской области

5 августа Роспотребнадзор озвучил свежую статистику нападения клещей на жителей Волгоградской области. С начала 2024 года кровопийцы покусали 2 103 жителя, среди них — 748 детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, за минувшую неделю зарегистрировано 58 случаев, что не превышает средние значения. Клещи переносят опасные заболевания, поэтому стоит быть осторожными.