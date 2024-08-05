Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года клещи напали на 2103 жителей Волгоградской области

За неделю 58 волгоградцев покусали клещи.

Источник: РИА "Новости"

5 августа Роспотребнадзор озвучил свежую статистику нападения клещей на жителей Волгоградской области. С начала 2024 года кровопийцы покусали 2 103 жителя, среди них — 748 детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, за минувшую неделю зарегистрировано 58 случаев, что не превышает средние значения. Клещи переносят опасные заболевания, поэтому стоит быть осторожными.

— Большинство случаев заражения происходит из-за укуса инфицированного клеща. Следует помнить, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен, — напомнили в Роспотребнадзоре.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медучреждение, а затем по желанию можно провести лабораторные исследования в Центре гигиены и эпидемиологии на наличие инфекций. Эта услуга платная.

здоровье