С начала года клещи напали на 2103 жителей Волгоградской области

5 августа Роспотребнадзор озвучил свежую статистику нападения клещей на жителей Волгоградской области. С начала 2024 года кровопийцы покусали 2 103 жителя, среди них — 748 детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, за минувшую неделю зарегистрировано 58 случаев, что не превышает средние значения. Клещи переносят опасные заболевания, поэтому стоит быть осторожными.
— Большинство случаев заражения происходит из-за укуса инфицированного клеща. Следует помнить, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен, — напомнили в Роспотребнадзоре.
В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медучреждение, а затем по желанию можно провести лабораторные исследования в Центре гигиены и эпидемиологии на наличие инфекций. Эта услуга платная.