Аэропорт Алматы вновь предупредил о неудобствах

«Стойки въезда (шлагбаумы) № 1 и № 2, а также стойки выезда № 10 и № 11 будут временно перекрыты. Работы планируется завершить в сентябре 2024 года. В связи с этим просим пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. Приносим извинения за временные неудобства».