Аэропорт Алматы вновь предупредил о неудобствах

Как рассказали 5 августа в пресс-службе воздушной гавани, со 2 августа 2024 года начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде аэропорта со стороны улицы Б. Майлина.
«Стойки въезда (шлагбаумы) № 1 и № 2, а также стойки выезда № 10 и № 11 будут временно перекрыты. Работы планируется завершить в сентябре 2024 года. В связи с этим просим пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. Приносим извинения за временные неудобства».
17 июня 2024 года в воздушной гавани предупреждали о том, что в связи с ремонтно-строительными работами для увеличения парковочных мест на территории аэропорта Алматы поэтапно будут перекрывать парковочные зоны.
Отметим, что ранее в аэропорту Алматы сообщали о намерении модернизировать и расширить парковочную зону — вместимость будет увеличена почти до 1300 мест с прежних 900.