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Аэропорт Алматы вновь предупредил о неудобствах

В аэропорту Алматы обратились к вылетающим и провожающим с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Источник: Аэропорт Алматы

Как рассказали 5 августа в пресс-службе воздушной гавани, со 2 августа 2024 года начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде аэропорта со стороны улицы Б. Майлина.

«Стойки въезда (шлагбаумы) № 1 и № 2, а также стойки выезда № 10 и № 11 будут временно перекрыты. Работы планируется завершить в сентябре 2024 года. В связи с этим просим пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. Приносим извинения за временные неудобства».

обратились в аэропорту.

17 июня 2024 года в воздушной гавани предупреждали о том, что в связи с ремонтно-строительными работами для увеличения парковочных мест на территории аэропорта Алматы поэтапно будут перекрывать парковочные зоны.

Отметим, что ранее в аэропорту Алматы сообщали о намерении модернизировать и расширить парковочную зону — вместимость будет увеличена почти до 1300 мест с прежних 900.