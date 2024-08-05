Пермь заняла 3 место в рейтинге самых экологичных мегаполисов России

Сервису «2ГИС» подвластны данные о том, сколько в том или ином мегаполисе лесов, парков, рек. По его инициативе социологи подсчитали экоиндекс городов, выясняя, где удобнее вести экологичный образ жизни.
В рейтинг попали 15 крупных российских городов. Неудивительно, что две верхние строчки заняли столичные города — Санкт-Петербург и Москва. А вот дальше начинается настоящий «экологический парад» приволжских мегаполисов.
В тройке лидеров на третьем месте оказалась Пермь, следом идут Казань и Нижний Новгород. Совсем немного уступили им Самара и Уфа, расположившись на 7 и 8 строчках, пропустив вперед лишь Екатеринбург.
За счет чего удалось обойти приволжским мегаполисам даже такие южные и почти курортные города, как Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону?
— При подсчете баллов использовались объективные данные геосервиса 2ГИС о развитии экологической инфраструктуры, — объяснили авторы экоиндекса. — Оценивалась площадь и доступность городских парков и лесов, благоустройство водоемов и доступ к ним, наличие велодорожек, развитость и удобство общественного транспорта, проведение экологических акций. Свой вклад вносил и опрос горожан на эту тему.
Как объясняют исследователи, Пермь отличается большой площадью городских лесов и парков, и жители, судя по опросам, в целом довольны экологической обстановкой.
Казань оказалась в лидерах Экоиндекса во многом благодаря развитию общественного транспорта и большому количеству электрозаправок. Нижнему Новгороду поспособствовали в лидерстве набережные протяженностью более 10 километров. Также отмечается, что это один из самых зеленых городов-миллионников страны.
Самара отличилась многочисленными парками, до которых могут дойти пешком больше половины горожан. Их площадь составляет 15 квадратных километров на 100 тысяч жителей. Уфа прославилась 50 километрами велодорожек и 1800 пунктами приема вторсырья — это абсолютные рекорды в целом по стране.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА.
На одной географии не уедешь
— Пермь, на мой взгляд, заслуженно вошла в тройку лидеров, — отметил экономист Дмитрий Клещев. — В городе достаточно много зеленых насаждений, особенно на правом берегу Камы. Наличие большой реки также один из плюсов города. Но на одних географических преимуществах не уедешь, надо проявлять инициативу, чтобы использовать этот потенциал.
Подобный рейтинг тем и хорош, что позволяет сравнивать города, — насколько быстро они движутся к экологичности городской среды. Понятно, что площадь городских лесов вряд ли удастся увеличить. Но можно работать над цивилизованной утилизацией отходов, развитием инфраструктуры, уменьшением вредных выбросов предприятий, что многие города и делают, поднимаясь в рейтинге.