Пермь заняла 3 место в рейтинге самых экологичных мегаполисов России

— Пермь, на мой взгляд, заслуженно вошла в тройку лидеров, — отметил экономист Дмитрий Клещев. — В городе достаточно много зеленых насаждений, особенно на правом берегу Камы. Наличие большой реки также один из плюсов города. Но на одних географических преимуществах не уедешь, надо проявлять инициативу, чтобы использовать этот потенциал.