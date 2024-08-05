Эксперимент в Петербурге: полиция начинает ловить «шумных» водителей

Полицейские в минувшие выходные провели тест и привлекли к ответственности водителей 15 транспортных средств. Нарушителям надо в 10-дневный срок вернуть «заводские настройки» своего транспорта. В противном случае будет аннулирована регистрация, номера спишут в архив и передвижение на такой машине будет грозить лишением прав.