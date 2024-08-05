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В Иркутске подорожает проезд по маршрутам № 16 и 16с с 15 августа

Решение о повышение цен принял перевозчик.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске повысят стоимость проезда по городским маршрутам № 16 и 16с. Как сообщает пресс-служба администрации города решение о повышении цен принял коммерческий перевозчик. Стоит отметить, что на это он имеет законное право, уведомив администрацию.

— Стоимость одной поездки на автобусах № 16 «Ж/д вокзал-Солнечный-Ж/д вокзал», № 16с «м/р Солнечный-Ц. Рынок» составит 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после 20:00, — пояснили в пресс-службе.

Сейчас проезд до 19:00 обходится в 35 рублей, а после в 40.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свердловском районе в части домов будет прекращено холодное водоснабжение. Ограничение будет действовать два дня и связано с подготовкой к предстоящему отопительному периоду.