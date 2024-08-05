В Хабаровском крае поддержат многодетные семьи перед учебным годом

Более 35 тысяч многодетных семей Хабаровского края получат одноразовую выплату в 5 тысяч рублей для подготовки к новому учебному году, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Эти средства предназначены для помощи родителям в сборе детей в школу. Инициатива запущена временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Демешиным и действует с текущего года.
Александр Дорофеев, и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам, сообщил на совещании о реализации данной и других мер поддержки.
«В Хабаровском крае введена ежегодная выплата для многодетных семей в размере 5 тысяч рублей для приобретения школьной одежды и спортивной формы. Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке всем многодетным семьям на каждого ребенка-школьника независимо от уровня дохода. По состоянию на 1 августа, выплаты назначены на 35 100 учеников. Из них 30 800 человек получат деньги через кредитные учреждения в срок до 12 августа, а еще 4 300 человек — через отделения Почты России в период с 3 по 23 августа», — сообщил Александр Дорофеев.
Также Александр Дорофеев напомнил о внесенных изменениях в закон «О дополнительных мерах поддержки семей с детьми». Теперь при рождении или усыновлении четвертого и последующих детей сумма краевого материнского капитала в размере 327 606,36 рублей будет увеличена на 50 тысяч рублей. Это изменение вступит в силу в 2024 году.
Напомним, что по инициативе Дмитрия Демешина, с этого года увеличена «ипотечная выплата» семьям, где родился третий или последующий ребенок. Ранее такие семьи получали 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Теперь дополнительно будет выплачиваться еще 550 тысяч рублей, доводя общую сумму до 1 миллиона. Новый порядок вступит в силу с июля 2024 года.