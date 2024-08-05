В Хабаровском крае поддержат многодетные семьи перед учебным годом

«В Хабаровском крае введена ежегодная выплата для многодетных семей в размере 5 тысяч рублей для приобретения школьной одежды и спортивной формы. Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке всем многодетным семьям на каждого ребенка-школьника независимо от уровня дохода. По состоянию на 1 августа, выплаты назначены на 35 100 учеников. Из них 30 800 человек получат деньги через кредитные учреждения в срок до 12 августа, а еще 4 300 человек — через отделения Почты России в период с 3 по 23 августа», — сообщил Александр Дорофеев.