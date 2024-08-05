Семья из Новосибирска попала в наводнение в Башкортостане в отпуске

«Дороги к некоторым заповедным местам размыло, и мы не попали туда. Очень хотели посетить сколу Инсебика, но к ней невозможно было подъехать, дорогу размыло. Мы поняли, что оставаться там небезопасно и уехали в Республику Татарстан», — рассказал Николай корреспонденту Сиб.фм.