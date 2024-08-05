Семья из Новосибирска попала в наводнение в Башкортостане в отпуске

Семья Громовых из Новосибирска, отправившаяся в отпуск в живописные места Республики Башкортостан, оказалась в эпицентре природной стихии. 26 июля супружеская пара Николай и Надежда вместе с 27-летней дочерью Еленой выехали на турбазу в Бурзянском районе, добираясь туда на автомобиле почти полтора дня.
Первые дни отдыха прошли в палаточном лагере среди гор и озёр, однако к концу месяца начались проливные дожди, которые привели к критическому подъему уровня воды в реках. По словам Николая Громова, местные кладбища были затоплены, а на улицах вода достигала колена.
«Дороги к некоторым заповедным местам размыло, и мы не попали туда. Очень хотели посетить сколу Инсебика, но к ней невозможно было подъехать, дорогу размыло. Мы поняли, что оставаться там небезопасно и уехали в Республику Татарстан», — рассказал Николай корреспонденту Сиб.фм.
По пути в Татарстан температура воздуха упала до +12 градусов, тогда как в республике солнце светило ярко. Позже семья узнала о дальнейшем ухудшении ситуации в Башкортостане, где местные власти начали предупреждать жителей о возможной эвакуации.
Местные жители утверждают, что это самое мощное подтопление за последние 35 лет. В прошлом уже происходили наводнения, когда затапливало первые этажи многоэтажных домов, а спасатели эвакуировали людей в безопасные районы.
По состоянию на 5 августа, в Башкортостане зафиксированы две критические ситуации: подтопление автодороги в Уфе и сход горной массы в Бурзянском районе. Несмотря на это, подтопленных домов и придомовых территорий пока не зарегистрировано. Власти заявляют о принятии всех необходимых мер для предотвращения дальнейших последствий непогоды.
На реках региона наблюдаются значительные изменения уровня воды: на реке Белая в Бирске уровень поднялся на 20 см за сутки и достиг отметки 377 см, а в районе Монумента Дружбы в Уфе уровень увеличился на 12 см и сейчас составляет 341 см.