Аномально длинный сезон ливней накроет Новосибирск в августе

В Новосибирск идёт продолжительный сезон дождей. По данным синоптиков, дожди начнутся в городе в понедельник, 5 августа и будут идти до конца недели. Температурный фон при этом будет стабильным.
Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» прогнозируют 5 августа +23…+28, 6 августа +22…+27, 8 августа +20…+25. Ветер все три дня будет юго-западный от трёх до восьми м/с с порывами до 14 м/с.
По данным Яндекс. Погоды температура воздуха на неделе будет варьироваться от +22 до +24 и опустится до +18 в воскресенье. С 5 по 11 августа гидрометеорологический сервси прогнозирует дожди.
Сайт Gismeteo передаёт, что дожди начнутся в понедельник, 5 августа и продлятся до субботы, 10 числа. Температура будет держаться в пределах +23…+26 градусов и опустится только в начале следующей недели.