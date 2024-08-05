Привлекательные туристические места выбрали в Хабаровском крае

«Сервис “Земля для туризма” активно развивается. Он направлен на эффективное использование территорий и развитие внутреннего туризма. Число вовлеченных в проект регионов увеличилось до 65, из них 20 присоединились с начала 2024 года. Только за первое полугодие выявлено 178 участков площадью 9,9 тысячи гектаров для создания туристических объектов, а также 83 объекта туристического интереса. В пользование уже предоставлено 47 участков и территорий площадью 425,8 гектара», — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.