Привлекательные туристические места выбрали в Хабаровском крае

Главные объекты туристического интереса назвали в Хабаровском крае. 13 привлекательных мест выделили в рамках проекта «Земля для туризма». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Земельные участки в стране будут осваивать, чтобы создать туристические объекты. По проекту уже определено больше 800 участков. Участие принимает и Хабаровский край. В декабре 2022 года было заключено соглашение о взаимодействии между правительством и Росреестром.
Чтобы определить самые привлекательные места, был собран оперштаб.
«Сервис “Земля для туризма” активно развивается. Он направлен на эффективное использование территорий и развитие внутреннего туризма. Число вовлеченных в проект регионов увеличилось до 65, из них 20 присоединились с начала 2024 года. Только за первое полугодие выявлено 178 участков площадью 9,9 тысячи гектаров для создания туристических объектов, а также 83 объекта туристического интереса. В пользование уже предоставлено 47 участков и территорий площадью 425,8 гектара», — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
К 2026 году в Хабаровском крае планируют запустить погранпереход на Большом Уссурийском. Сейчас в регионе работает 228 туроператоров, 112 баз и мест отдыха и 16 глэмпингов.