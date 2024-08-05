До +25 градусов и дожди будут в Нижнем Новгороде на этой неделе

Ближайшая неделя в Нижнем Новгороде будет теплой и по-прежнему дождливой.
В понедельник, 5 августа, будет до +25 градусов, переменная облачность, небольшой дождь.
Во вторник ночью будет +14… +16 градусов, днем +23… +25 градусов, переменная облачность, небольшой дождь.
В среду и четверг ожидается ночью +14… +16 градусов, днем +22… +24 градуса, небольшие дожди.
В пятницу, 9 августа, ночью будет +14… +16 градусов, днем +21… +23 градуса, дождь.
В выходные ожидается ночью +13… +15 градусов, а днем +22… +24 градуса.
Напомним, по прогнозам синоптиков, Нижегородскую область ждет теплый август.