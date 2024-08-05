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До +25 градусов и дожди будут в Нижнем Новгороде на этой неделе

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Аргументы и факты

Ближайшая неделя в Нижнем Новгороде будет теплой и по-прежнему дождливой.

В понедельник, 5 августа, будет до +25 градусов, переменная облачность, небольшой дождь.

Во вторник ночью будет +14… +16 градусов, днем +23… +25 градусов, переменная облачность, небольшой дождь.

В среду и четверг ожидается ночью +14… +16 градусов, днем +22… +24 градуса, небольшие дожди.

В пятницу, 9 августа, ночью будет +14… +16 градусов, днем +21… +23 градуса, дождь.

В выходные ожидается ночью +13… +15 градусов, а днем +22… +24 градуса.

Напомним, по прогнозам синоптиков, Нижегородскую область ждет теплый август.