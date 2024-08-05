131 случай укуса клеща зафиксировали в Новосибирской области за неделю

В Новосибирской области зафиксировали 131 случай укуса клеща в период с 24 по 30 июля. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области, некоторые из клещей оказались зараженными.
— Исследовали 107 клещей на наличие возбудителей клещевого боррелиоза, из них — 41 (38,3%) носители боррелиоза. Также 71 клеща исследовали на наличие возбудителей эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека, из них — 3 (4,1%) носители эрлихиоза, 2 (2,7%) носители гранулоцитарного анаплазмоза, — уточнили в ведомстве.
Более ста кровососов в лаборатории проверили на энцефалит. К счастью, вируса не нашли вовсе.
Специалисты отметили, что клещи чаще всего нападали на людей в Искитимском (17) и Ордынском (9) районах, Бердске (10), а также в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска.
В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости использования репеллентов во время рыбалки или прогулки по лесу. В случае укуса следует как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение.