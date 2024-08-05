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Более 50 улиц Феодосии осталась без воды

В зону отключения попали два СНТ.

Из-за ремонтных работ на Крымском водоводе и остановкой насосного оборудования в Феодосии частично ограничили водоснабжение 5 августа. Ориентировочно оно продлится до 23.00, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу администрации города Игоря Ткаченко.

На период проведения аварийно-восстановительных работ осуществляется подвоз воды. Актуальную информацию можно узнать по телефону диспетчерской: + 7 (978) 467−07−60.

Улицы, которые попали в зону отключения водоснабжения:

  • Крымская
  • Шаумяна
  • Севастопольская
  • Клементьевская
  • Гарнаева
  • Б. Старшинова
  • Д. Ульянова
  • Маяковского
  • Чкалова
  • Листовничей
  • Седова
  • Строительная
  • Геологическая
  • пер. Геологический
  • Энгельса
  • Чернышевского
  • Зерновская
  • Луначарского
  • Прокопенко
  • Головина
  • Федько
  • пер. Строительный
  • пер. Крестьянский
  • пер. Красный
  • пер. Танкистов
  • пер. Водопроводный
  • пер. Консервный
  • 2-й Сельский пер.
  • пер. Клубный
  • ул.3-го Интернационала
  • Клубная
  • Калинина
  • Шевченко
  • пер. Колхозный
  • Фестивальная
  • Комиссарова
  • Насыпная
  • пр. Айвазовского
  • п. Северный
  • Железнодорожная
  • Черноморская набережная
  • Федько
  • Черноморский тупик
  • Керченское шоссе
  • Первушина
  • пер. Тамбовский
  • Маяковского
  • Автобусная
  • Целинная
  • Фестивальная
  • Суворовская
  • Московская
  • Степная
  • Профсоюзная
  • 1-й— 9-й Профсоюзный проезд
  • Народная
  • 1й-4й Степной проезд
  • Клементьевская
  • СНТ «Дельфин»
  • СНТ «Радуга»
  • Вересаева.

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