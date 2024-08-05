Более 50 улиц Феодосии осталась без воды

Из-за ремонтных работ на Крымском водоводе и остановкой насосного оборудования в Феодосии частично ограничили водоснабжение 5 августа. Ориентировочно оно продлится до 23.00, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу администрации города Игоря Ткаченко.