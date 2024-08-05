Более 50 улиц Феодосии осталась без воды

Из-за ремонтных работ на Крымском водоводе и остановкой насосного оборудования в Феодосии частично ограничили водоснабжение 5 августа. Ориентировочно оно продлится до 23.00, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу администрации города Игоря Ткаченко.
На период проведения аварийно-восстановительных работ осуществляется подвоз воды. Актуальную информацию можно узнать по телефону диспетчерской: +
Улицы, которые попали в зону отключения водоснабжения:
- Крымская
- Шаумяна
- Севастопольская
- Клементьевская
- Гарнаева
- Б. Старшинова
- Д. Ульянова
- Маяковского
- Чкалова
- Листовничей
- Седова
- Строительная
- Геологическая
- пер. Геологический
- Энгельса
- Чернышевского
- Зерновская
- Луначарского
- Прокопенко
- Головина
- Федько
- пер. Строительный
- пер. Крестьянский
- пер. Красный
- пер. Танкистов
- пер. Водопроводный
- пер. Консервный
- 2-й Сельский пер.
- пер. Клубный
- ул.3-го Интернационала
- Клубная
- Калинина
- Шевченко
- пер. Колхозный
- Фестивальная
- Комиссарова
- Насыпная
- пр. Айвазовского
- п. Северный
- Железнодорожная
- Черноморская набережная
- Федько
- Черноморский тупик
- Керченское шоссе
- Первушина
- пер. Тамбовский
- Маяковского
- Автобусная
- Целинная
- Фестивальная
- Суворовская
- Московская
- Степная
- Профсоюзная
- 1-й— 9-й Профсоюзный проезд
- Народная
- 1й-4й Степной проезд
- Клементьевская
- СНТ «Дельфин»
- СНТ «Радуга»
- Вересаева.