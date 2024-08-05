Незаконно организованный лагерь на Аскольде будет закрыт

Незаконно организованный детский лагерь на острове Аскольда будет закрыт. Соответствующее ходатайство прокурора ЗАТО города Фокино Владимира Синенко удовлетворил суд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Прокурорская проверка установила, что Фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день» организовал выезд на остров Аскольд группы из 94 детей. Из них 64 ребенка — жители Донецкой и Луганской народных республик. Сам детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Соответственно, «Аскольд и Дир» не может оказывать услуги подобного характера.
Все постройки на острове возведены самовольно и не обеспечивают соблюдение требований безопасности объектов. Они создают угрозу жизни и здоровью детей. Кроме того, в проверке участвовали специалисты Роспотребнадзора и МЧС России. Они выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства. По результатам выявленных нарушений прокурор города Владимир Синенко предъявил иск о возложении обязанности на Фонд освободить земельный участок.
Сегодня, 5 августа, суд удовлетворил ходатайство прокурора о принятии обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности детского лагеря на острове Аскольд. Дети будут эвакуированы с острова, когда установятся благоприятные погодные условия. Также прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности несовершеннолетних. Соблюдение прав несовершеннолетних, их эвакуация с острова, ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в надзорном ведомстве.
Напомним, в детском лагере в Приморье детей якобы заставляли мыть туалеты. По крайней мере, именно об этом рассказывают школьники, которым «посчастливилось» отдохнуть в лагере на острове Аскольд. Прокуратура организовала проверку после сигналов о недопустимых условиях, созданных для детей в летнем лагере.
Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело — организация не отвечает требованиям безопасности детей.
Также, руководство слета на острове Аскольд дало комментарии, что «никакого конфликта не было». Вышестоящие инстанции после скандала хотят закрыть проект. Создана петиция в его поддержку.