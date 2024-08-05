Незаконно организованный лагерь на Аскольде будет закрыт

Все постройки на острове возведены самовольно и не обеспечивают соблюдение требований безопасности объектов. Они создают угрозу жизни и здоровью детей. Кроме того, в проверке участвовали специалисты Роспотребнадзора и МЧС России. Они выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства. По результатам выявленных нарушений прокурор города Владимир Синенко предъявил иск о возложении обязанности на Фонд освободить земельный участок.