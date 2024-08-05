Жители Караганды остались без воды из-за аварии

«Сегодня в 5 августа 5:17 утра в результате технологического нарушения на электрических сетях ТОО “Караганды Жарык” произошло отключение электроснабжения главной водопроводной насосной станции “2 Зона”. В 8:07 электроснабжение возобновлено, насосные агрегаты включены в работу. В настоящее время ведется восстановление гидравлического режима, водоснабжение восстановлено».