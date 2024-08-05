Пятимиллионного туриста готовятся принять в Сочи на этой неделе

Он также отметил, что на побережье Сочи созданы все условия для комфортного семейного отдыха. На пляжах предусмотрены детские площадки, анимация и вечерние программы. Кроме того, мэр уточнил, что на курорте следят за безопасностью и контролируют качество воды.