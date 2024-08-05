Пятимиллионного туриста готовятся принять в Сочи на этой неделе

На этой неделе в Сочи готовятся к встрече пятимиллионного туриста. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.
«На предстоящей неделе готовимся принять пятимиллионного туриста. И главный наш магнит летом — это, конечно же, пляжи», — написал глава Сочи.
Он также отметил, что на побережье Сочи созданы все условия для комфортного семейного отдыха. На пляжах предусмотрены детские площадки, анимация и вечерние программы. Кроме того, мэр уточнил, что на курорте следят за безопасностью и контролируют качество воды.
В курортном сезоне 2024 года в Сочи благоустроили 41 километр береговой полосы. При этом пляжи курорта могут одновременно принять 300 тысяч отдыхающих.
Мэр Сочи обратил внимание, что на центральных пляжах всегда многолюдно, а вот на межрайоных значительно свободнее.
Ранее сообщалось, что в августе в Сочи готовятся принять более миллиона гостей.