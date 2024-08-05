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Умерла режиссер и актриса казанского театра кукол «Экият» Людмила Дьяченко

Это стало невосполнимой утратой для театра.

Источник: Комсомольская правда

4 августа умерла режиссер и актриса казанского театра кукол «Экият» Людмила Дьяченко. Об этом сообщили ее коллеги.

По словам коллег, это невосполнимая утрата для театра, огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Людмила Дьяченко трудилась многие годы. Она создала уникальную, блистательную коллекцию постановок шедевров русской и зарубежной классики.

Покойной было поставлено более 100 спектаклей. Речь идет о постановках «Машенька и медведь», «Морозко», «Чертова мельница», «Сказка волшебной ночи», «Невеста падишаха».

Людмила Дьяченко служила казанскому театру кукол с 1965 года. После окончания Горьковского театрального училища она стала актрисой, а после Высших режиссерских курсов в Москве — режиссером-постановщиком.

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