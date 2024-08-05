Собянин рассказал о реставрации московских театров

Исходный рисунок лепнины оказался практически неразличимым в результате окраски потолков, которая проводилась во время ремонтов в здании старше 100 лет, пояснил мэр. В связи с этим было принято решение о ее демонтаже. Эксперты восстановят лепной декор в мастерской по сохранившимся фрагментам, после чего установят его на прежнее место.