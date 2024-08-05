Марина Сейтмухаметова стала замминистра образования Омской области

На этом посту Сейтмухаметова будет заниматься вопросами работы и развития дошкольного, школьного и дополнительного образования, а также курировать блок по кадровой политике и заниматься обеспечением системы образования региона квалифицированным педагогами. Помимо этого, чиновница будет ответственна за оздоровление и отдых детей.