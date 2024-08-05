Марина Сейтмухаметова стала замминистра образования Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о назначении на должность заместителя министра образования Марины Сейтмухаметовой. В региональной системе образования чиновница работает уже почти 30 лет.
На этом посту Сейтмухаметова будет заниматься вопросами работы и развития дошкольного, школьного и дополнительного образования, а также курировать блок по кадровой политике и заниматься обеспечением системы образования региона квалифицированным педагогами. Помимо этого, чиновница будет ответственна за оздоровление и отдых детей.
«В должности замминистра она также будет координировать работу регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи “Сириус” и заниматься взаимодействием с историческим парком “Россия — моя история”, — рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.
Кротт также отметил, что на протяжении последних лет Сейтмухаметова курировала региональные проекты по различным направлениям общего и профессионального образования.