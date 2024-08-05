Жителям Ростовской области предложили сдать оружие за вознаграждение

Жители Ростовской области смогут за вознаграждение сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества. Для этого нужно обратиться в МВД с заявлением и копиями документов.
Правоохранителям следует предоставить паспорт с указанием места регистрации, сберкнижку с номером счета или реквизитами, ИНН и СНИЛС.
— При добровольной сдаче предметов вооружения проводится проверка. При положительном решении необходимую документацию через управление Росгвардии передают в правительство региона для перечисления выплат, — разъяснили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.
Более подробную информацию можно получить в территориальных отделах внутренних дел. Напомним, подобные акции проводятся ежегодно для профилактики незаконного оборота оружия и боеприпасов.