Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Ростовской области предложили сдать оружие за вознаграждение

Обменять незаконное оружие на вознаграждение предложили жителям Ростовской области.

Источник: Reuters

Жители Ростовской области смогут за вознаграждение сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества. Для этого нужно обратиться в МВД с заявлением и копиями документов.

Правоохранителям следует предоставить паспорт с указанием места регистрации, сберкнижку с номером счета или реквизитами, ИНН и СНИЛС.

— При добровольной сдаче предметов вооружения проводится проверка. При положительном решении необходимую документацию через управление Росгвардии передают в правительство региона для перечисления выплат, — разъяснили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

Более подробную информацию можно получить в территориальных отделах внутренних дел. Напомним, подобные акции проводятся ежегодно для профилактики незаконного оборота оружия и боеприпасов.