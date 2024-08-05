В Благовещенском районе Башкирии из-за вандалов уберут стекла на остановках.

«Очень жаль. Делаем, чтобы было красивее, но все больше убеждаюсь, что от стекла придётся постепенно полностью уйти. Мы не можем себе позволить менять стекла каждую неделю. Заказали поликарбонат, опробуем его надёжность. Если тоже не приживётся, придется зашивать наглухо. Вандалы пока лидируют. Увы», — написала Анна Карабанова.