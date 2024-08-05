В Благовещенском районе Башкирии из-за вандалов уберут стекла на остановках.

Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова сообщила в своем телеграм-канале о фактах вандализма на остановках общественного транспорта. По ее словам, в прошедшие выходные неизвестные разбили два стекла на остановках.
«Очень жаль. Делаем, чтобы было красивее, но все больше убеждаюсь, что от стекла придётся постепенно полностью уйти. Мы не можем себе позволить менять стекла каждую неделю. Заказали поликарбонат, опробуем его надёжность. Если тоже не приживётся, придется зашивать наглухо. Вандалы пока лидируют. Увы», — написала Анна Карабанова.
Она попросила возможных очевидцев случившегося сообщить в администрацию имеющуюся информацию по фактам вандализма.
«А может, сам кто сознается — поможет восстановить, поймем, простим. Нельзя так равнодушно относиться к тому, что принадлежит всем жителям», — отметила глава района.