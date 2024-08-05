Учебник по истории России для 5−9 классов появится в 2025 году.

Учебники по истории России для 5−9-х классов появятся в школах к 2025/26 учебному году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Напомним, ранее власти предполагали, что пособие по истории для средних классов будет готово к началу 2024/25 учебного года.