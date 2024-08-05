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Появились новые навигационные панели на двух станциях метро. Насколько они лучше существующих?

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкентцы обратили внимание на новые панели навигации на станциях метро «Пахтакор» и «Навои» и отметили в публикациях, что это хорошая инициатива, так как в столице беда с навигацией, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Пока, по мнению горожан, не ясно, чем новая схема навигации лучше предыдущей, но если в ней при масштабировании на другие станции появится интуитивно понятная логика, то, возможно, это облегчит ориентацию в метро.

Дизайнер Азамат Шамузафаров, разбирая новые схемы навигации, указал на жирный шрифт, плохо читаемый издалека, и на отсутствие отступов на «ниспадающих» списках станций, на которые можно пересесть.

Не понятно назначение пустого пространства под списками станций. Остряки пошутили, что там будут маркерами дописывать названия новых станций..

Также Шамузафаров напомнил, что есть практика, когда названия станций пишут как над, так и под линией, что дает больше места для названий.

Автор разработки известный российский дизайнер транспортных систем и навигационных решений Илья Бирман, создавший транспортные схемы и системы навигации во многих городах.