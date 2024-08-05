Два микрорайона Казани могут переименовать

Директор Института развития города Алексей Горбунов предложил переименовать его в «Гаилэ», что символизирует семейные ценности и уют.
Также Горбунов предлагает официально закрепить название «Родина» для улицы и микрорайона, ограниченного улицами Родины, Гвардейской, Рихарда Зорге и Вознесенским трактом.
На 30-й сессии Казгордумы депутат Елена Глухарева предложила дать микрорайону М14 более яркое и запоминающееся название, и мэр Казани Ильсур Метшин ее поддержал.
Напомним, на улице Даурской в Казани появится теплица за 800 миллионов рублей.