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Два микрорайона Казани могут переименовать

Жители микрорайона М14 хотели бы более звучное название, так как текущий номер без смысловой нагрузки.

Источник: Аргументы и факты

Директор Института развития города Алексей Горбунов предложил переименовать его в «Гаилэ», что символизирует семейные ценности и уют.

Также Горбунов предлагает официально закрепить название «Родина» для улицы и микрорайона, ограниченного улицами Родины, Гвардейской, Рихарда Зорге и Вознесенским трактом.

На 30-й сессии Казгордумы депутат Елена Глухарева предложила дать микрорайону М14 более яркое и запоминающееся название, и мэр Казани Ильсур Метшин ее поддержал.

Напомним, на улице Даурской в Казани появится теплица за 800 миллионов рублей.