Двое из трех москвичей готовы отказаться от личных автомобилей

Основное влияние на то или иное решение оказывает наличие или отсутствие станции метро, МЦК или МЦД рядом с домом. Респондентам был задан вопрос о том, какая удаленность от метро могла бы повлиять на их решение отказаться от автомобиля. При наличии станции максимум в 10 минутах ходьбы от дома 40% готовы отказаться от авто, в 10−15 минутах — 38%. 18% готовы отказаться от авто, если станции метро, Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров находятся в 15−20 минутах ходьбы от дома. При удаленности скоростного общественного транспорта на расстоянии 20−25 минут только 10% готовы жить без авто.