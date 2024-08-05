Двое из трех москвичей готовы отказаться от личных автомобилей

Аналитический центр провел опрос, который исследует взгляды жителей Москвы на общественный транспорт. Результаты показали, что 65% участников движения готовы или, по крайней мере, склонны отказаться от личных автомобилей. Решение горожан, что, впрочем, неудивительно, зависит от того, насколько близко расположена станция метро к их дому или месту работы.
Респондентам был задан вопрос: «Представьте себе Москву будущего, где общественный транспорт стал максимально комфортным, быстрым и доступным. В такой ситуации готовы ли вы отказаться от личного автомобиля?».
38% респондентов заявили о полной готовности отказаться от личного автомобиля в этих условиях. Еще 27% отметили, что скорее готовы отказаться от личного автомобиля. 21% не смогли однозначно ответить на этот вопрос, и лишь 5% опрошенных уверенно заявили о своей приверженности личному автомобилю.
Женщины оказались более склонны к переходу на пользование общественным транспортом: 42% готовы полностью отказаться от использования машины, а 30% скорее готовы это сделать. Среди мужчин 35% готовы пересесть на общественный транспорт при комфортных условиях, а 25% скорее готовы к такому шагу.
Наибольшая группа людей, склонных к отказу от авто, оказалась среди молодежной аудитории (18−24 года). Готовность полностью пересесть на общественный транспорт снижается у людей предпенсионного и пенсионного возраста: среди респондентов старше 55 лет только 20% готовы отказаться от автомобиля, а 35% затрудняются с ответом.
Основное влияние на то или иное решение оказывает наличие или отсутствие станции метро, МЦК или МЦД рядом с домом. Респондентам был задан вопрос о том, какая удаленность от метро могла бы повлиять на их решение отказаться от автомобиля. При наличии станции максимум в 10 минутах ходьбы от дома 40% готовы отказаться от авто, в 10−15 минутах — 38%. 18% готовы отказаться от авто, если станции метро, Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров находятся в 15−20 минутах ходьбы от дома. При удаленности скоростного общественного транспорта на расстоянии 20−25 минут только 10% готовы жить без авто.
Самым привлекательным для москвичей с точки зрения транспорта оказалось наличие у дома станции Кольцевой или Большой кольцевой линии метро. Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры позитивно влияют на отказ от авто только у 28% респондентов.
Участие в исследовании приняли 350 человек. Анализ проводился на основе случайной выборки по полу, возрасту и округу проживания респондентов методом онлайн-опроса.