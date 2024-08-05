Радий Хабиров поручил помочь сельчанам, не успевшим заготовить сено из-за дождей.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил обеспокоенность тем, что жители сельских районов, где выпало много осадков, не смогли заготовить по этой причине сено. Если людям не помочь в данной ситуации, зимой они, оставшись без кормов, вынуждены будут забивать скот. Этот вопрос Радий Хабиров поднял на оперативном совещании правительства в ЦУРе, он сказал, что главы районов уже начали обращаться по поводу решения проблемы. В проблемной зоне — Бурзянский, Салаватский, Баймакский, Куюргазинский, Кигинский районы.
«Люди на селе начинают терять покосы. Есть опасность, что они войдут в зиму без сена. Глав муниципалитетов, особенно пострадавших от дождей, прошу понять степень бедствия и решить, как мы можем помочь людям в этом вопросе».
Глава Башкирии поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину и вице-премьеру — министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову подключиться к этой работе. В течение двух недель будет принято решение по сумме, необходимой для покупки сена жителям пострадавших от дождей районов, будет определен и механизм выделения такой помощи.