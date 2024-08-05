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Радий Хабиров поручил помочь сельчанам, не успевшим заготовить сено из-за дождей

Радий Хабиров поручил помочь сельчанам, не успевшим заготовить сено из-за дождей.

Источник: Минсельхоз РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил обеспокоенность тем, что жители сельских районов, где выпало много осадков, не смогли заготовить по этой причине сено. Если людям не помочь в данной ситуации, зимой они, оставшись без кормов, вынуждены будут забивать скот. Этот вопрос Радий Хабиров поднял на оперативном совещании правительства в ЦУРе, он сказал, что главы районов уже начали обращаться по поводу решения проблемы. В проблемной зоне — Бурзянский, Салаватский, Баймакский, Куюргазинский, Кигинский районы.

«Люди на селе начинают терять покосы. Есть опасность, что они войдут в зиму без сена. Глав муниципалитетов, особенно пострадавших от дождей, прошу понять степень бедствия и решить, как мы можем помочь людям в этом вопросе».

отметил Радий Хабиров.

Глава Башкирии поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину и вице-премьеру — министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову подключиться к этой работе. В течение двух недель будет принято решение по сумме, необходимой для покупки сена жителям пострадавших от дождей районов, будет определен и механизм выделения такой помощи.

экономика
сельское хозяйство