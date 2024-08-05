Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии могут ввести режим ЧС из-за проливных дождей

В Башкирии могут ввести режим ЧС из-за проливных дождей.

Источник: Башинформ

В Башкирии могут ввести режим ЧС по переувлажнению почвы, сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе глава аграрного ведомства Ильшат Фазрахманов.

Как подчеркнул Ильшат Фазрахманов, уборочные работы должны были начаться еще две недели назад, но мешают проливные дожди.

«Уже выпала в среднем по республике трехмесячная норма осадков. В некоторых районах — шестимесячная норма осадков. До 15 августа у нас просветов по погоде особенно не видно. Сегодня мы готовим документ о введении ЧС по переувлажнению почвы на всей территории Башкирии. Ждем подтверждающих документов об этом. Думаю, мы этот момент отработаем. Мы видим, что у нас уже есть прорастание озимых культур, яровые пока терпят», — заявил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкирии.