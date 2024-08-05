В Башкирии могут ввести режим ЧС из-за проливных дождей.

«Уже выпала в среднем по республике трехмесячная норма осадков. В некоторых районах — шестимесячная норма осадков. До 15 августа у нас просветов по погоде особенно не видно. Сегодня мы готовим документ о введении ЧС по переувлажнению почвы на всей территории Башкирии. Ждем подтверждающих документов об этом. Думаю, мы этот момент отработаем. Мы видим, что у нас уже есть прорастание озимых культур, яровые пока терпят», — заявил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкирии.