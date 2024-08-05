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Нижегородские медики вернули зрение 70-летней пациентке

За полгода у женщины 5%-зрение улучшилось до 60%

Медики областной больницы имени Семашко вернули зрение 70-летней пациентке. Об этом сообщает главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов ВКонтакте.

У нижегородки с витреомакулярным тракционным синдромом и незрелой катарактой стремительно падало зрение, очки проблемы не решали. Буквы в тексте стали «прыгать», смотреть телевизор тоже стало невозможно. К моменту операции зрение женщины упало до 5%.

Хирург Юлия Масленникова выполнила удаление катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, а также замену стекловидного тела глаза, пилинг мембраны и санацию субретинальной жидкости. Спустя пять месяцев к пациентке вернулось 60% зрения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что офтальмолог Ковеленова рассказала, как сберечь зрение ребенку.

здоровье