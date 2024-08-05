Нижегородские медики вернули зрение 70-летней пациентке

У нижегородки с витреомакулярным тракционным синдромом и незрелой катарактой стремительно падало зрение, очки проблемы не решали. Буквы в тексте стали «прыгать», смотреть телевизор тоже стало невозможно. К моменту операции зрение женщины упало до 5%.