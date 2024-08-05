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Молодым специалистам компенсируют расходы за найм жилья в Иркутской области

Оплачивать будут не более 15 тысяч в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Молодые специалисты будут получать меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов по договору найма жилого помещения. Деньги получат медицинские работники, работники социального обслуживания, работники культуры и многие другие. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— Одной из важнейших частей кадровой политики является работа с молодыми специалистами. Необходимо сделать так, чтобы у молодых специалистов было желание закрепляться на рабочих местах и реализовываться как профессионалы в нашем регионе, — отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Оплатят 100% расходов, но главное, чтобы сумма не превышала 15 тысяч рублей. Выплачивать деньги будут до 30 числа месяца, который следует за месяцем, в котором принято решение о предоставлении компенсации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 10 пожаров потушили в Иркутской области за выходные.