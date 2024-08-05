Молодым специалистам компенсируют расходы за найм жилья в Иркутской области

— Одной из важнейших частей кадровой политики является работа с молодыми специалистами. Необходимо сделать так, чтобы у молодых специалистов было желание закрепляться на рабочих местах и реализовываться как профессионалы в нашем регионе, — отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.