Молодым специалистам компенсируют расходы за найм жилья в Иркутской области

Молодые специалисты будут получать меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов по договору найма жилого помещения. Деньги получат медицинские работники, работники социального обслуживания, работники культуры и многие другие. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Одной из важнейших частей кадровой политики является работа с молодыми специалистами. Необходимо сделать так, чтобы у молодых специалистов было желание закрепляться на рабочих местах и реализовываться как профессионалы в нашем регионе, — отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Оплатят 100% расходов, но главное, чтобы сумма не превышала 15 тысяч рублей. Выплачивать деньги будут до 30 числа месяца, который следует за месяцем, в котором принято решение о предоставлении компенсации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 10 пожаров потушили в Иркутской области за выходные.