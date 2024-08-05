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Жители Самары смогут посетить астрономический фестиваль «Персеиды-2024»

Самарцев пригласили на астрономический фестиваль 10 августа.

В Самаре местные жители смогут посетить астрономический фестиваль 1 августа 2024 года. В субботу состоится мероприятие «Персеиды», сообщает клуб любителей астрономии «АстроСамара».

— В 12:00 сбор организаторов и астрономов на поляне. Установка оборудования и подготовка, — указано в сообщении.

В программе мероприятий: наблюдения за Солнцем в телескопы, наблюдения в микроскопы, подготовка к ночным наблюдениям, мастер-класс по звездному небу и астрофотографии. Организационный сбор составляет 300 рублей за детский билет и 500 рублей со взрослых. Детям до 4-х лет бесплатно. Оплата только наличными.

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