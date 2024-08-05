Вторая делегация приморских школьников готовится к поездке в КНДР

В лагере дети отметят «День России» и «День Кореи». В «День России» состоятся мини-концерты делегаций, выставка книг, печатных изданий, картин и предметов рукоделия, рассказывающих об истории, культуре, традициях, обычаях страны, а также конкурс русской кухни.



Во время смены российские школьники узнают больше о корейском языке, национальном корейском танце, тхэквондо, особенностях рисования в этой стране и многом другом.



Кроме того, запланирована экскурсия по Пхеньяну. В нее войдут посещение центрального зоопарка, Музея естествознания, Народной парковой зоны «Рынра», прогулки по улицам столицы КНДР.



Настоящей изюминкой детского отдыха в Стране утренней свежести обещает стать посещение Масикрёнского горнолыжного комплекса международного класса, которое предусматривает в том числе катание по канатной дороге.



Напомним, развитие гуманитарных, культурных, спортивных отношений между Россией и КНДР стало возможным благодаря договоренностям лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также большой организационной работе со стороны руководства КНДР и правительства Приморского края.