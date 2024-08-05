Суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу экс-главы челябинского ПФР

Добавим, что фигурантом дела стал ещё один бывший замглавы регионального ПФР Александр Орехов. Он признал свою вину и сотрудничал со следствием. В октябре 2022 года Орехова приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 2,7 млн рублей. В мае этого года его перевели в колонию-поселение.