Суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу экс-главы челябинского ПФР

Апелляционную жалобу по уголовному делу бывшего главы Пенсионного фонда Челябинской области Виктора Чернобровина и его экс-подчинённого, начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева, рассмотрят 20 августа. Соответствующая информация появилась на сайте Челябинского областного суда.
Напомним, в январе Чернобровина и Зайцева признали виновными в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Чернобровина приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей. Зайцеву назначили 9,5 года лишения свободы и штраф в 139,7 млн рублей. Адвокаты осуждённых ещё тогда заявили, что намерены обжаловать приговор.
Добавим, что фигурантом дела стал ещё один бывший замглавы регионального ПФР Александр Орехов. Он признал свою вину и сотрудничал со следствием. В октябре 2022 года Орехова приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 2,7 млн рублей. В мае этого года его перевели в колонию-поселение.