«Неизвестный» дальневосточный леопард прогулялся по дороге в Уссурийске

«Неизвестный» дальневосточный леопард устроил прогулку по дороге в Уссурийске. По узору пятен на шкуре установлено, что данные об этом животном отсутствуют в базе «Земли леопарда». Своего номера у него пока нет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».
«Вероятно, что это молодой леопард, который только недавно начал самостоятельную жизнь и активно перемещается в поисках собственного участка», — пишут специалисты.
Такие особи могут преодолевать большие расстояния и оказаться в антропогенных ландшафтах. Таким образом, они теряют бдительность и попадаются на глаза людям. В пресс-службе «Земли леопарда» добавили, что животное могут переместить из этого участка при необходимости.
Напомним, ранее дальневосточный леопард вышел на дорогу недалеко от Борисовки. Ради эффектного видео для соцсетей его на личном автомобиле стал преследовать приморец. Чуть позже ситуацию прокомментировали специалисты.