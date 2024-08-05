«Неизвестный» дальневосточный леопард прогулялся по дороге в Уссурийске

«Неизвестный» дальневосточный леопард устроил прогулку по дороге в Уссурийске. По узору пятен на шкуре установлено, что данные об этом животном отсутствуют в базе «Земли леопарда». Своего номера у него пока нет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».