Главные новости 5 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 5 августа 2024 года.
Суд арестовал замглавы управления МЧС по Кубани
Замглавы МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко арестован по решению Басманного суда Москвы. Его проверяют на причастность к коррупции и насильственным преступлениям.
В Запорожской области задержали планировавшего теракт россиянина
В Запорожской области задержали россиянина, планировавшего теракт по заданию спецслужб Украины против местной администрации. У него нашли самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.
СМИ: Израиль может нанести превентивный удар по Ирану
Израиль может нанести превентивный удар по Ирану при угрозе атаки. Об этом сообщает The Times of Israel. Премьер Нетаньяху обсудил это с министром обороны Галантом, начальником Генштаба Халеви и главами спецслужб.
«РВБ» приняла обязательства основного юрлица Wildberries
ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз». Изменения вступили в силу 5 августа. Партнеры и клиенты были заранее оповещены, и работа платформы продолжается без изменений.
Жители ряда регионов России наблюдали северное сияние
Жители ряда регионов России увидели северное сияние, в том числе в Новосибирске, Красноярске, Якутске, Тамбовской и Тверской областях и Пермском крае. Ранее явление наблюдали в Калининграде, а 3 мая — в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.