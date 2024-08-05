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Главные новости 5 августа 2024 года

Последние новости за сегодня — 5 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 5 августа 2024 года.

Суд арестовал замглавы управления МЧС по Кубани

Замглавы МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко арестован по решению Басманного суда Москвы. Его проверяют на причастность к коррупции и насильственным преступлениям.

В Запорожской области задержали планировавшего теракт россиянина

В Запорожской области задержали россиянина, планировавшего теракт по заданию спецслужб Украины против местной администрации. У него нашли самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

СМИ: Израиль может нанести превентивный удар по Ирану

Израиль может нанести превентивный удар по Ирану при угрозе атаки. Об этом сообщает The Times of Israel. Премьер Нетаньяху обсудил это с министром обороны Галантом, начальником Генштаба Халеви и главами спецслужб.

«РВБ» приняла обязательства основного юрлица Wildberries

ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз». Изменения вступили в силу 5 августа. Партнеры и клиенты были заранее оповещены, и работа платформы продолжается без изменений.

Жители ряда регионов России наблюдали северное сияние

Жители ряда регионов России увидели северное сияние, в том числе в Новосибирске, Красноярске, Якутске, Тамбовской и Тверской областях и Пермском крае. Ранее явление наблюдали в Калининграде, а 3 мая — в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.