В Волгоградской области в домах проверяют безопасность газового оборудования

По данным региональной ГЖИ, в этом году проведено 690 рейдов. В межведомственных рабочих группах задействованы представители органов местного самоуправления, Госжилнадзора, подразделений ГУ МЧС РФ по Волгоградской области, а также специализированных организаций.
Было выявлено 871 нарушение. В их числе 161 утечка газа, 26 несанкционированных подключений к газовым сетям, 658 неисправностей оборудования.
Напомним, задачу активизировать работы по повышению безопасности использования газа в быту, проверке заключения договоров на техническое обслуживание собственниками жилых помещений ранее поставил губернатор Андрей Бочаров перед профильными ведомствами.