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В Волгоградской области в домах проверяют безопасность газового оборудования

Проверки с начала 2024 года охватили уже более 7 тыс. МКД и частных домов. Межведомственные рабочие группы при обходе проверяют исправность газовых колонок, плит, котлов, проходимость вентиляционных и дымовых каналов.

Источник: Reuters

По данным региональной ГЖИ, в этом году проведено 690 рейдов. В межведомственных рабочих группах задействованы представители органов местного самоуправления, Госжилнадзора, подразделений ГУ МЧС РФ по Волгоградской области, а также специализированных организаций.

Было выявлено 871 нарушение. В их числе 161 утечка газа, 26 несанкционированных подключений к газовым сетям, 658 неисправностей оборудования.

Напомним, задачу активизировать работы по повышению безопасности использования газа в быту, проверке заключения договоров на техническое обслуживание собственниками жилых помещений ранее поставил губернатор Андрей Бочаров перед профильными ведомствами.