Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прилетела в Красноярск и заявила, что устала от публичности. Она также рассказала в своём Telegram-канале, что осенью, возможно, прекратит поездки по регионам.
Екатерина Мизулина рассказала, что из-за известности она не может выйти в магазин, не встретив своих поклонников.
«Я не могу просто купить вафельный стаканчик в магазине — обязательно появляется кто-то, кто начинает кричать “легенда”, смущать меня, сразу образуется куча людей. Я это просто уже не вывожу, поэтому пока думаю, как быть дальше и как вообще со всем этим жить», — написала Мизулина.
Напомним, Екатерина Мизулина прилетела в Красноярск для участия в образовательном форуме ТИМ «Бирюса». Отметим, что это уже вторая её поездка в столицу Красноярского края за этот год.