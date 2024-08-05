Мизулина прилетела в Красноярск и заявила, что устала от публичности

«Я не могу просто купить вафельный стаканчик в магазине — обязательно появляется кто-то, кто начинает кричать “легенда”, смущать меня, сразу образуется куча людей. Я это просто уже не вывожу, поэтому пока думаю, как быть дальше и как вообще со всем этим жить», — написала Мизулина.