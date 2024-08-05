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В Казани закрыли восточное кафе за нарушение санитарных норм

Кафе располагается на улице Аделя Кутуя.

Источник: пресс-служба ГУФССП России по РТ

Судебные приставы ОСП № 2 по Советскому району Казани временно приостановили деятельность восточного кафе на улице Аделя Кутуя. Решение о закрытии заведения на 40 суток было принято Советским районным судом после обнаружения многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

На месте приставы опечатали вход в кафе и проинформировали владельца о юридической ответственности в случае попыток возобновления работы заведения.

Ранее мы писали, что кафе на Даурской нарушило санитарные нормы. В Казани кафе, нарушившее санитарные нормы, привело к инфицированию четырех посетителей кишечной палочкой.