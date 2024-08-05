В Казани закрыли восточное кафе за нарушение санитарных норм

Судебные приставы ОСП № 2 по Советскому району Казани временно приостановили деятельность восточного кафе на улице Аделя Кутуя. Решение о закрытии заведения на 40 суток было принято Советским районным судом после обнаружения многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.