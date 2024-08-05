С начала года более двух тысяч омичей были пойманы пьяными за рулем

За первое полугодие 2024 года более двух тысяч омичей, водивших машину в пьяном виде, выплатят 19 млн рублей штрафа. По сравнению с первым полугодием 2023 года, этот показатель стал меньше на 29%.
У 168 омичей в целях принудительного взыскания штрафа наложен арест на имущество на общую сумму более 5 млн рублей. Еще 1185 нарушителям запретили выезд из страны. Всего за первое полугодие 2024 года судебные приставы взыскали с пьяных водителей 18,9 млн рублей.
В ведомстве отметили, что чаще всего пьяными за руль садятся жители Кировского, Ленинского, Советского и Центрального округов.