Суд обязал школы в Омской области закупить необходимое оборудование

Сообщается, что нарушения нашли в пяти образовательных учреждениях. В некоторых отсутствовало оборудование для физической культуры, проектор и программное обеспечение для него. В одной из школ отсутствовали дидактические и наглядные пособия для начальных классов. Прокуратура направила в школы представления, однако нарушения не были устранены. Тогда пришлось обращаться в суд, который в полном объеме удовлетворил требования прокурора.