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Суд обязал школы в Омской области закупить необходимое оборудование

Оказалось, что в пяти школах Седельниковского района нет важных вещей.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Омской области сообщила, что суд обязал укомплектовать образовательные организации Седельниковского района.

Сообщается, что нарушения нашли в пяти образовательных учреждениях. В некоторых отсутствовало оборудование для физической культуры, проектор и программное обеспечение для него. В одной из школ отсутствовали дидактические и наглядные пособия для начальных классов. Прокуратура направила в школы представления, однако нарушения не были устранены. Тогда пришлось обращаться в суд, который в полном объеме удовлетворил требования прокурора.

Ранее мы сообщали, что в Омске прокуратура обязала строительную фирму отдать детский сад городу. Фирма ООО СМТ «Стройбетон» до 2017 года была обязана построить детские сады и школы в микрорайоне Амур-2 города.

Прокуратура