«Обратная сторона Хабаровска»: микрорайон «Березки» зарастает джунглями из полыни

Жильцы «Березок» — огромного нового микрорайона близ Ореховой сопки — пожаловались в нашу редакцию на бездействие коммунальных служб и управляющих компаний. По словам хабаровчан, за два летних месяца коммунальщики косили траву лишь единожды, да и то, как попало — разбросав кусты полыни по краям тротуаров, оставив жуткие пеньки, а кое-где и не покосив вовсе.