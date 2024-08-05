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«Обратная сторона Хабаровска»: микрорайон «Березки» зарастает джунглями из полыни

В рамках спецпроекта «Обратная сторона Хабаровска» мы отправились в «Березки» и засняли на камеру городские джунгли, до которых, похоже, никому нет никакого дела.

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Жильцы «Березок» — огромного нового микрорайона близ Ореховой сопки — пожаловались в нашу редакцию на бездействие коммунальных служб и управляющих компаний. По словам хабаровчан, за два летних месяца коммунальщики косили траву лишь единожды, да и то, как попало — разбросав кусты полыни по краям тротуаров, оставив жуткие пеньки, а кое-где и не покосив вовсе.

В рамках спецпроекта «Обратная сторона Хабаровска» мы отправились в «Березки» и засняли на камеру городские джунгли, до которых, похоже, никому нет никакого дела.

ЖКХ