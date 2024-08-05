Глава ЦУР Пермского края Алексей Бурков покидает свой пост

Руководитель Центра управления регионом Пермского края Алексей Бурков покидает свой пост. Об этом Алексей рассказал «КП-Пермь».
«Перехожу в медиахолдинг “Магма” на должность шеф-редактора» — рассказал о дальнейших планах Алексей Бурков.
Алексей Бурков возглавил Центр управления регионом в январе прошлого года. До него этот пост занимала Екатерина Набатова, которая перешла на работу в администрацию губернатора.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми назначили нового директора МБУ «Горсвет». Им стал бывший генеральный директор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов.