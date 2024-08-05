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Глава ЦУР Пермского края Алексей Бурков покидает свой пост

Он переходит в медиахолдинг «Магма».

Источник: Соцсети

Руководитель Центра управления регионом Пермского края Алексей Бурков покидает свой пост. Об этом Алексей рассказал «КП-Пермь».

«Перехожу в медиахолдинг “Магма” на должность шеф-редактора» — рассказал о дальнейших планах Алексей Бурков.

Алексей Бурков возглавил Центр управления регионом в январе прошлого года. До него этот пост занимала Екатерина Набатова, которая перешла на работу в администрацию губернатора.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми назначили нового директора МБУ «Горсвет». Им стал бывший генеральный директор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов.