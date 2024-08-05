Подвоз воды организовали в Коминтерновском районе Воронежа из-за отключения

В связи с отключением холодного водоснабжения в Коминтерновском районе Воронежа организовали подвоз технической воды к домам № 22а и № 22б на улице 60-й Армии. Об этом рассказали в «РВК-Воронеж».
Как сообщало РИА «Воронеж», отключение воды планируется до 23:00. Оно затрагивает многоэтажные жилые дома № 22а и 22б на улице 60-й Армии, а также торгово-развлекательный центр «Арена» (бульвар Победы, 23б) и музей Воздушно-десантных войск (Лизюкова, 42в).
Причиной отключения называют работы по реконструкции улицы 60-й Армии, которая в будущем станет одной из частей альтернативного проезда от улицы Антонова-Овсеенко до Кольцовской.
— Для того чтобы специалисты смогли приступить к обустройству «дорожной одежды» на этом участке и завершить его в установленные сроки, необходимо окончательно переустроить коммуникации, — ранее пояснили в городском управлении дорожного хозяйства.