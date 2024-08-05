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На участках двух улиц Вахитовского района Казани временно ограничат движение транспорта

Это необходимо для строительства трассы водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Вахитовском районе Казани частично ограничат движение транспорта по двум улицам. Причиной послужило строительство трассы водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства города, будут перекрыты следующие участки:

с 9 по 16 августа по ул. Габдуллы Тукая в районе дома № 110;

с 9 августа по 18 августа по ул. Сары Садыковой в районе здания № 12к1 по ул. Салиха Сайдашева;

с 19 по 31 августа по ул. Сары Садыковой на участке от дома № 110 по ул. Габдуллы Тукая до дома № 47 по ул. Сары Садыковой.