На участках двух улиц Вахитовского района Казани временно ограничат движение транспорта

В Вахитовском районе Казани частично ограничат движение транспорта по двум улицам. Причиной послужило строительство трассы водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства города, будут перекрыты следующие участки:
с 9 по 16 августа по ул. Габдуллы Тукая в районе дома № 110;
с 9 августа по 18 августа по ул. Сары Садыковой в районе здания № 12к1 по ул. Салиха Сайдашева;
с 19 по 31 августа по ул. Сары Садыковой на участке от дома № 110 по ул. Габдуллы Тукая до дома № 47 по ул. Сары Садыковой.