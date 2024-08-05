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В Пермской семинарии начнут готовить монахов-богословов

Пермская духовная семинария получила аккредитацию на проведение курсов базовой подготовки в области богословия монашествующих.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба Пермской митрополии РПЦ.

Решение об организации таких курсов было принято 29 июля на онлайн-заседании межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих РПЦ.

Пермская духовная семинария — старейшее религиозное учебное заведение на Урале, открытое в Перми в ноябре 1800 года. Затем семинария была закрыта в 1919 году, вновь начала работу в 2009-м.

Обучение происходит на четырех отделениях: священно-церковнослужителей, иконописное отделение, регентское отделение, отделение дополнительного религиозного образования и катехизации. В феврале 2024 года Рособрнадзор выдал семинарии лицензию на ведение образовательной деятельности по программе ФГОС «Теология» (бакалавриат).

религии