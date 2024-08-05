В Чите завершены поиски без вести пропавшей 15-летней девушки

В Чите завершились поиски без вести пропавшей 15-летней девушки. Напомним, подросток ушел из дома 4 августа и нуждался в медицинской помощи. В поисковом отряде имени Кости Долгова сообщили, что для поисков девушки понадобится помощь добровольцев.
-Рост 175−180 см., чёрные волосы, глаза карие, — рассказывали в телеграмм-канале отряда о приметах девушки.
К счастью, сегодня, 5 августа 2024 года, девушку нашли. Сейчас с ней все хорошо.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на территории Иркутской области за прошедшую неделю в ДТП пострадало более 60 человек.