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В Чите завершены поиски без вести пропавшей 15-летней девушки

Без вести пропавшего в Чите 15-летнего подростка нашли живым.

Источник: Комсомольская правда

В Чите завершились поиски без вести пропавшей 15-летней девушки. Напомним, подросток ушел из дома 4 августа и нуждался в медицинской помощи. В поисковом отряде имени Кости Долгова сообщили, что для поисков девушки понадобится помощь добровольцев.

-Рост 175−180 см., чёрные волосы, глаза карие, — рассказывали в телеграмм-канале отряда о приметах девушки.

К счастью, сегодня, 5 августа 2024 года, девушку нашли. Сейчас с ней все хорошо.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на территории Иркутской области за прошедшую неделю в ДТП пострадало более 60 человек.