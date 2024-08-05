В Чите завершены поиски без вести пропавшей 15-летней девушки

В Чите завершились поиски без вести пропавшей 15-летней девушки. Напомним, подросток ушел из дома 4 августа и нуждался в медицинской помощи. В поисковом отряде имени Кости Долгова сообщили, что для поисков девушки понадобится помощь добровольцев.